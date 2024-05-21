  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tosuncuk kaymakam! 110 milyon lirayı kendi hesabına geçirdi

Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: En son kullanılacak kelime kumpastır

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 72 şüphelinin yargılanmasına başlandı: Adnan Oktar değil ama o isim tahliye edildi

121 Filistinlinin öldüğü işgal altındaki Cenin’de durum giderek kötüleşiyor: Cenin’de çatışmalar şiddetlendi

Kemalistlerden çıt yok! Cezayı HDP'liler yedi ses Özgür'den geldi

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

‘Dolar 50 olur’ diye yırtınıp duruyorlar! ABD bankasından çakma ekonomistlere tokat

Prens Selman Arapların gündemindeki konu hakkında konuştu

Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi
Gündem Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!
Gündem

Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:26:00 -
Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze ve Refah'ta sivil katliamını sürdüren İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın haklarındaki yakalama kararı başvurusuna tepki gösterdiği açıklamasında siyonizm vandallığını gözler önüne serdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Golani Tugayı'ndan subay ve askerler ile toplantı yaptı.

Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Lübnan sınırının yanı sıra Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde de saldırılar düzenlediğini belirterek, Gazze'deki çatışmaların İsrail ordusuna Lübnan sınırındaki çatışmalar için "tecrübe kazandırdığını" savundu.

Gallant, "Filistin yönetimi, Hamas, Hizbullah ve İran'daki düşman unsurlar tarafından yönlendirilen İsrail'i kendini savunma hakkından mahrum bırakmaya yönelik bir uğraşın" olduğunu iddia etti.

UCM Başsavcısı'nın "yakalama kararı" başvurusuna işaret eden Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı'nı hakim karşısına çıkarmak isteyenlerin "İsrail askerlerine saldırdığını" öne sürdü.

"Dünyada hiç kimsenin İsrail'i eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur"

Gallant, "Dünyada hiç kimsenin İsrail'i ve bizim davranış şeklimizi eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur." iddiasında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, üye olmadığı UCM'nin yargılama yetkisini reddetmesine rağmen, Filistin'in UCM'ye 2015'te üye olması, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılamasının önünü açıyor.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!
Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

Dünya

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'
İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Dünya

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...
Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...

Gündem

Helikopter kazasında sır gibi 15 saat! İsrail İran'ı vuracaktı, Reisi'nin ölümü...

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!
Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

Gündem

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış!

İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir
İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir

Gündem

İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!
İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

Gündem

İsrail ABD'den tepkiyi görünce geri adım attı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23