Dünya sıralaması açıklandı: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük fark!
Galatasaray'dan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük fark... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı.
Galatasaray'dan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük fark... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı.
GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK!
IFFHS'nin 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımlar listesinde 2 Türk takımı ilk 30'a girdi.
İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:
1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan
2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan
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3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan
4- Atalanta (İtalya): 316 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan
7- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Arsenal (İngiltere): 248 Puan
10- Inter (İtalya): 247 Puan
29- Galatasaray: 205.5 Puan
30- Fenerbahçe: 203.5 Puan
82- Beşiktaş: 146.5
157- Trabzonspor : 105.5 Puan