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Gündem Dünya sessizce seyrederken Gazze'de korkunç bilanço!
Gündem

Dünya sessizce seyrederken Gazze'de korkunç bilanço!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 15:22:00 -
Dünya sessizce seyrederken Gazze'de korkunç bilanço!

Mücahid Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de meşru müdafa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna "soykırım" niteliğinde saldırılarla karşılık veren katil İsrail'in bombardımanında şehit olanların sayısı 30 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, siyonist saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985’e, yaralananların sayısı ise 68 bin 883’e yükseldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan can kaybına ait rakamlara da yer verilirken, 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Bilanço her geçen dakika artarken, bebek katili Netanyahu ise "Her koşulda Refah'a gireceğiz" açıklaması yaptı.

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