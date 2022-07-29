Dünya sekteye uğrar diyordu! Putin'den Türkiye'deki o projeye 15 milyar dolar

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'ya büyük ekonomi yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar sonrası Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin finans sorunu nedeniyle sekteye uğrayacağı öne sürüldü. Ancak bu iddiaları tamamen ortadan kaldıran bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Akkuyu NGS'yi hayata geçiren Rus Rasatom şirketi Türkiye'ye projenin yüzde 75'ini tamamlayacak olan 15 milyar dolar parayı gönderiyor. Ödemenin 5 milyar dolarlık kısmı yapıldı, kalan 10 milyar dolarlık kısmı ise bu hafta 5, gelecek hafta 5 şeklinde ödenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce projeye ilişkin, "Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak." açıklamasında bulunmuştu.