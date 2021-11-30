Dünya şaşkın! Virüs gibi... Kendi kendine üreyebilen canlı biyo-robot ürettiler! "Hücrelere komut verebiliriz"

Son yıllarda hemen hemen her alanda kullanılmaya başlayan robot teknolojileri, özellikle sağlık sektörüne umut olabilir.

ABD’de yer alan Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'ndeki (UVM) biyologlar ve bilgisayar bilimcileri, kendi kendini kopyalayarak üreyebilen ilk canlı robotları ürettiklerini açıkladı.

Kurbağa hücreleri kullanıldı

Kurbağa hücrelerinden yapılan ve Xenobots 3.0 adı verilen milimetrelik organizmaların, insan hücrelerinin faaliyetlerini kontrol edebildiği belirtildi.

Sağlık sorunlarının çözülebileceğini iddia ettiler

Bilim insanları, kendi kendini kopyalayan canlı biyo-robotların; travmatik yaralanmalar, doğum kusurları, kanser, yaşlanma ve daha fazlası için kişiselleştirilmiş ilaç tedavisine olanak sağlayacağını söylüyor.

Vermont Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi ve robotik uzmanı Joshua Bongard, “Daha önce yürüyen Xenobot'ları ve ardından yüzen Xenobotlar’ı geliştirmiştik. Şimdi de bu çalışmada, kendini kopyalayabilen Xenobot'ları ürettik." dedi.

"Hücrelere komut verebiliriz"

Tufts Üniversitesi'nden Michael Levin ise, "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, insan hücrelerine ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Travmatik yaralanma, doğum kusurları, kanser ve yaşlanmanın çözümü bu sayede mümkün olabilir.

Bütün bu farklı problemler burada ortaya çıkıyor. Çünkü hangi hücre gruplarının inşa edileceğini nasıl tahmin edip kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Xenobot'lar bize bunu öğretecek.” ifadelerini kullandı.

Tartışma konusu oldu: Biyolojik silah olarak kullanılabilir mi?

Açıklamalar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Biyo-robotların sağlık konusunda fayda sağlayacağı açıklansa da biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali ise endişelendirdi.