Dünya şapka çıkardı, içimizdeki hazımsızlar nefret kustu

Türk TİHA’sının saatlerce bulunamayan helikopterin enkazını, ısı kaynağından 97 dakikada tespit etmesi dünyada hayranlık uyandırdı. Dünyanın önde gelen ajans ve medya kuruluşları Akıncı TİHA’nın başarısını hayranlıkla gündeme taşırken, içimizdeki yabancı hayranları ve hainler, Akıncı’nın başarısını yine küçümsemeye çalışarak iyice kabak tadı verdiler.

Nevşin: Akıncı enkazı buldu çünkü kamerası Kanada’nın

Yerli ve milli olan her şeye alerjisi olan içimizdeki yabancı hayranları ise Akıncı TİHA’nın başarısını değersizleştirme çabasına girdi. Nevşin Mengü, “Bizim AKINCI nasıl havalandı ve enkazı buldu? Çünkü İçerisinde Kanadalılardan alınan yazılım ve kamera sistemi var onun için” diyerek Akıncı’nın başarısını gölgelemeye çalıştı. Diğer hazımsızlardan Fatih Altaylı ise, “Fazla kasılmaya gerek yok yani. Dünyada bunu yapabilecek başka ülkeler de var. En yakın bizdik, bizden yardım istendi ve biz bunu yapabildik” dedi.

“Bizim ihamız bulmadı damadınki buldu”

Kadrolu hazımsız Can Ataklı ise, kendi kanalında konuya ilişkin yaptığı yorumda, “Bizim İHA'larımız buldu falan... Kiminki buldu? Damadınkiler buldu. Türk savunma sanayi değil, ‘Erdoğan'ın damadı’ önemli olan. O, buldu. Ya git kardeşim işine” diyerek akıllara zarar ifadelere imza attı. Hazımsızların yorumları, sosyal medyada binlerce vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Türk halkı her şeyin farkında

akit’e İran’daki kaza yerini Türk TİHA’sının bulmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “İran’daki kaza sonrası İran devletinin kazanın olduğu yerin tespiti noktasında Türkiye’den insansız hava aracı talebi son derece kritik bir viraj aslında. Bu hem iç siyasette hem dış siyasette, bölgemizdeki ülkeler için kritik bir mesaj oldu. Yerli ve milli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğu ve dışa bağımlı olmadan yerli ve milli silah sistemleri üretmenin ne kadar stratejik bir konu olduğu ortaya bir kez daha çıkmış oldu. Akıncı TİHA enkazı bulmak için İran’da 2 bin kilometrelik bir alanı taradı. Geçmişte İsrail’den alınan Heron’lar, terörle mücadele amacıyla uçarken ülkemizin stratejik bütün bölgelerini tarayarak bu ülkeye aktarıyordu. Bu da son derece sakıncalı bir durum oluşturuyordu. Akıncı TİHA’nın İran’daki başarısı dosta gurur, düşmana endişe kaynağı olmuştur. Bazı muhalif isimler, oluşan bu olumlu havayı kırmak için küçümseyici yorumlar yapmak zorunda hissettiler kendilerini. İHA, SİHA ve TİHA’larımızın kameralarının Kanada’dan alındığını iddia ederek başarıyı gölgelemeye çalıştılar. Oysa Akıncı’nın kullandığı bütün kamera sistemleri ASELSAN’ın ürettiği yerli ve milli sistemler. Onlar bilmiyor gibi davranabilirler ama Türk halkı her şeyin farkında.”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden emekli pilot ve Dr. Öğr. Üyesi Kazım Dalkıran da Akıncı’nın İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı değerlendirmede yerli ve milli savunmanın önemine değindi. Dalkıran “Türkiye’de üretilen ATAK helikopterleri, İHA’lar ve SİHA’ların önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İran’da meydana gelen kazada, Akıncı TİHA sayesinde enkaza ulaşıldı. TİHA’lar bu tür görevler için çok uygun ve çok değerlidir. İHA’lar, TİHA’lar SİHA’lar sadece terörle mücadele için değildir. Birçok dağcıyı da kaybolduğu anda onlar bulmuştu” dedi.

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