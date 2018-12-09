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Dünya şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı

- Çin'de düzenlenen Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın kupa töreni düzenlendi- VakıfBank'ın Çinli voleybolcusu Zhu Ting, organizasyonun en değerli sporcusu seçildi

09 Aralık 2018 Pazar 17:52
Dünya şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı


İSTANBUL (AA) - Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, kupasını aldı.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada VakıfBank şampiyon oldu. Organizasyonu Brezilya'nın Minas takımı ikinci, Eczacıbaşı VitrA ise üçüncü tamamladı.

Turnuvanın final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları bronz madalya alırken, Minaslı sporculara gümüş madalyaları takdim edildi. VakıfBank'ın şampiyonluk kupasını aldığı törende sporculara altın madalyaları da verildi.

VakıfBanklı voleybolcular ile Zhu Ting'den dolayı VakıfBank'ı destekleyen Çinli voleybolseverler törende büyük sevinç yaşadı.

Tören, İstiklal Marşı'yla sona erdi.


- MVP VakıfBank'tan Zhu Ting


Organizasyonun en değerli oyucusu (MVP) VakıfBank'tan Zhu Ting seçildi.

Sarı-siyahlı ekibin Çinli sporcusu, turnuvada en iyi oyuncu ödülünün yanı sıra en iyi smaçör unvanını da elde etti.

Turnuvanın rüya takımına şampiyon VakıfBank ve ikinci Minas'tan üçer, üçüncü Eczacıbaşı VitrA'dan bir sporcu girdi.

Rüya takımda şu sporcular yer aldı:

En iyi smaçör: Gabriela Braga Guimaraes (Minas), Zhu Ting (VakıfBank)

En iyi orta oyuncu: Mayany Cristina Araujo De Souza (Minas), Milena Rasic (VakıfBank)

En iyi libero: Gizem Örge (VakıfBank)

En iyi pasör: Macris Carneiro (Minas)

En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı VitrA)

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:52
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası
  3. minas
  4. Vakıfbank
  5. Voleybol

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