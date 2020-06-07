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Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım

Yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen milli cimnastikçi Çolak, eski haline dönmeye başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:49:00 -
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Eski halime dönmeye başladım

İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti, artık yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

 

 

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