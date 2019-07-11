Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu, tekrar dünya şampiyonu olmak istiyor

Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu Marmaris’te kamp yapıyor. Eylül ayında Londra’da yapılacak olan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’nda tekrar şampiyon olmak istediğini belirten Eroğlu, "İnşallah bir kez daha şampiyon olacağım. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz" dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi paralimpik milli yüzücülerini ağırlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelli Yüzme Takımı 9-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere’nin Londra kentinde yapılacak olan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’na Marmaris’te hazırlanıyor. Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen antrenmanlara kulübün altı milli sporcusu katılıyor. Yüzücüler arasında 2017 yılında Meksika’nın Mexico City kentinde Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’na 50 metre kelebekte dünya şampiyonu olan Beytullah Eroğlu da yer alıyor. Eroğlu yüzme antrenmanın yapıldığı havuzda İHA’ya açıklamalarda bulundu.

"Ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz"

Londra’da yapılacak olan organizasyonda tekrar dünya şampiyonu olmak istediğini belirten Eroğlu, "Buraya dünya şampiyonasına hazırlanmak için geldik. Milli takım kampı öncesi son bir kulüp kampı yapıyoruz. Ben en son dünya şampiyonuyum. İnşallah bir kez daha şampiyon olacağım. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bir önceki dünya şampiyonasına üç kişi katılmıştık. Şu an altı kişiyle katılıyoruz. Büyük bir gelişim sergiliyoruz. İnşallah bu gelişimi sürdürüp ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenör Fatih Kurt: "Hazırlıklarımızı Çanakkale’de tamamlayacağız"

Kulüp olarak milli takıma altı sporcu verdiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yüzme baş antrenörü Mehmet Fatih Kurt, "Bu kampımız dünya şampiyonasına hazırlık kamplarının birinci ayağı. Buradan sporcularımız Ankara’ya geçecek. Daha sonra Çanakkale’de yapılacak olan üçüncü kampımız ile hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Antrenör Berna Bal: "Bu kamp bizim için çok iyi oldu"

Marmaris’te iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yüzme antrenörü Berna Bal ise, "2019 Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’na hazırlanacak olan 6 milli sporcumuzla birlikte bu kampa katılım sağladık. Bu sporcularımız içinde dünya barajlarını geçmiş Avrupa üçüncüsü, dünya şampiyonumuz Beytullah Eroğlu, bütün sporcularımız burada bulunmakta. Bizim için bu kamp çok iyi oldu" diye konuştu.