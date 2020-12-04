Dünya şampiyonu Belaruslu atlet Arzamasova'ya 4 yıl men cezası
İSTANBUL (AA) - Kadınlar 800 metrede 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, geçen yıl geçici olarak men edilen 32 yaşındaki atletin doping testindeki B numunesinin pozitif çıktığı belirtildi.
Arzamasova'ya 29 Temmuz 2019'dan itibaren başlamak üzere 4 yıl men cezası verildiği ifade edildi.