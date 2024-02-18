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Spor Dünya Şampiyonası'nda İsrailli kadın yüzücüye şok
Spor

Dünya Şampiyonası'nda İsrailli kadın yüzücüye şok

Yeniakit Publisher
2024-02-18 22:31:00 - 2024-02-18 22:33:08
Dünya Şampiyonası'nda İsrailli kadın yüzücüye şok

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, seyirciler tarafından yuhalandı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarına yönelik tepkiler, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası’na da yansıdı.

Seyirciler yuhaladı

Şampiyonada 400 metre bireysel karışık stilde gümüş madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, röportaj verdiği sırada seyirciler tarafından yuhalandı.

Madalya töreninde Gorbenko’ya yönelik tepkiler devam etti.

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