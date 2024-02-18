Dünya Şampiyonası'nda İsrailli kadın yüzücüye şok
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, seyirciler tarafından yuhalandı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarına yönelik tepkiler, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası’na da yansıdı.
Seyirciler yuhaladı
Şampiyonada 400 metre bireysel karışık stilde gümüş madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, röportaj verdiği sırada seyirciler tarafından yuhalandı.
Madalya töreninde Gorbenko’ya yönelik tepkiler devam etti.
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