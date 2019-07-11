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Dünya Şampiyonası için Milli Piyango’dan özel bilet

Milli Piyango İdaresi tarafından bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı için Milli Piyango bileti hazırlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
Dünya Şampiyonası için Milli Piyango’dan özel bilet

Milli Piyango İdaresi tarafından bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı için Milli Piyango bileti hazırlandı.


Afyonkarahisar’da 7-8 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı amacıyla hazırlanan Milli Piyango biletleri satışa sunuldu. 19 Temmuz 2019 çekilişi biletlerinin üzerinde, Dünya Motokros Şampiyonası’nın startının yer aldığı fotoğraf yer alıyor.


Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Spor ve Motosiklet Festivali ile birlikte 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
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