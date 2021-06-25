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Korona Virüs Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' uyarısı
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 01:23:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' uyarısı

Latin Amerika'da etkili olan varyant kısa sürede çok sayıda vakaya yol açtı ve çok sayıda ülkede tespit edildi.

Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.

Lambda ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkmıştı.

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