Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa için korkutan bir uyarıda bulundu. Avrupa’da 6 haftalık düşüşün ardından koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşandığı belirtildi.
DSÖ Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge bir basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor” dedi.
"Vakalar artıyor"
Orta ve doğu Avrupa'da bir canlanma olduğunu ifade eden Kluge, “Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor” ifadesini kullandı.