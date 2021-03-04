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Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa için korkutan bir uyarıda bulundu. Avrupa’da 6 haftalık düşüşün ardından koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:34:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı

DSÖ Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge bir basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor” dedi.

"Vakalar artıyor"

Orta ve doğu Avrupa'da bir canlanma olduğunu ifade eden Kluge, “Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor” ifadesini kullandı.

 

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