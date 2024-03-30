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Dünya Dünya Sağlık Örgütünden 'insanlık' çağrısı: Acil tahliye gerekiyor
Dünya

Dünya Sağlık Örgütünden 'insanlık' çağrısı: Acil tahliye gerekiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-30 15:49:00 -
Dünya Sağlık Örgütünden 'insanlık' çağrısı: Acil tahliye gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail katliamı altındaki Gazze'de bulunan 9 bin hastanın acil tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun minimum düzeyde hizmet verdiğini belirten Ghebreyesus, burada bulunan binlerce hastanın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Kanser tedavisi, bombardıman yaralanmaları, böbrek diyalizi ve diğer kronik durumlar da dahil hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri için yaklaşık 9 bin hastanın acilen yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gazze'den 7 Ekim 2023 sonrası 2 bin 198'i yaralanma ve 1215'i ise diğer hastalıklar sebebiyle olmak üzere 3 bin 400'den fazla hastanın yurt dışına sevk edildiğini vurgulayan Ghebreyesus, çok daha fazlasının tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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