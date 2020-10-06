Dünya Sağlık Örgütü'nde müjde niteliğinde koronavirüs açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden müjdeli bir haber geldi. DSÖ, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır edilebileceğini duyurdu.

"Işık gözüktü, umut var"

İki gün süren yönetim kurulu toplantısına ilişkin konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşıya ihtiyacımız var ve bunun yıl sonu olabileceğine dair ışık gözüktü. Umut var" dedi.

2021 yılı sonunda 2 milyar adet dağıtılmak üzere hali hazırda geliştirilmekte olan dokuz aşı bulunuyor.

1 milyondan fazla insan öldü

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, 36 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.