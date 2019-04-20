Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Libya'da ölü sayısı gitgide artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 220'ye, yaralıların bin 66'ya yükseldiğini duyurdu.

DSÖ Libya Misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu 220 kişi öldü, bin 66 kişi yaralandı.

Örgütten dün yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 213 kişinin öldüğü, binden fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Çatışmalar nedeniyle 18 binden fazla kişinin de yerinden olduğu kaydedilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.