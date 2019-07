Dünya Ralli Şampiyonası yarışı öncesi hazırlıklar devam ediyor

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Rallisi'nin organizasyon detaylarıyla ilgili bilgi ve akreditasyon toplantısı, Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Club Turban Otel'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eren Üçlertoprağı, "Geçtiğimiz yıl çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Çok kaliteli güzel bir organizasyon yaptık. 13 yarış içinde en iyi 3. yarış Türkiye Rallisi seçildi. Bu da bizim yarışımızın sürprizlerle dolu olduğunu ve çok güzel bir coğrafyada yapıldığının bir göstergesi oldu. Cumhurbaşkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, kamu kurumlarımız ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Rallisi'nin çok geniş bir alanda ve çok zor bir organizasyon olmasına rağmen en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Üçlertoprağı, şunları söyledi:

"Onursal Başkanımız Serkan Yazıcı başkanlığında geçen yıl çok iyi bir ralli ortaya çıkarttık. Kendisi bize her zaman katkı ve destek sunuyor. Kendisinin tecrübesinden her zaman faydalanacağız. Türkiye Rallisi ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Rallide son düzlüğe giriyoruz. Bundan sonra her gün sayımız artacak. Organizasyon haftasında bin 300 kişiye ulaşmış olacağız."





- "Rallinin turizme katkısı çok büyük"





Başkan Üçlertoprağı, rallinin Marmaris'in turist profilini ve ekonomik seviyesini de yükselttiğini vurgulayarak, "Rallinin turizme katkısı çok büyük. Geçtiğimiz yıl gözetmenlerimizin konaklaması için 100 lira öderken bu yıl 170 lira ödeyeceğiz. Rallinin turizme ve Marmaris'e katkısı olacağını düşünüyorduk. Organizasyon maliyetinin artacağını düşünmemiştik ama olsun, bölgemizin seviyesi yükselsin. Özellikle bu yıldan sonra bölgede fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz. Bölge tanıtımı daha da artacak. Ralli dünyada 800 milyon kişiye ulaşıyor. 155 ülkede canlı yayınlanıyor." dedi.





- "Bu yıl daha da çevreci olacağız"





TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy da Türkiye Rallisi'nin en çevreci ralli olduğunu savunarak, "Geçen yılki Türkiye Rallisi'nde 22 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Çevresel katkı sağladık. Bu yıl daha da çevreci olacağız. Çalışanlarımız çevre konusunda daha bilinçli olacak. Spor Bakanlığımız ile gönüllü çevrecilerimiz de görev yapacak. Atık toplayıp bilinçlendirme yapacaklar. 15 Eylül Dünya Çevre Günü bizim de rallinin son günü, biz de özel projeler hayata geçireceğiz. Geçen yıl organizasyonumuz çok başarılıydı, bu sene de devam edecek." ifadelerini kullandı.





- Ralli seyirciye daha yakın olacak





Yarışma Direktörü Murat Kaya ise Türkiye Rallisi etaplarında bazı değişikler yaparak yarışı daha da kompak hale getirdiklerini, seyir etaplarını arttırıp seyirciler için servis alanında daha fazla sosyal alan oluşturduklarını aktardı.

Türkiye Rallisi'ndeki değişiklikler hakkında bilgi veren Kaya, "Geçen yılki ralliden Ovacık etabını çıkartıp yerine Datça Kızlan etabını devreye aldık. Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik. Ula etabını kısaltılıp daha kompak hale getirdik." değerlendirmesinde bulundu.





- Yarış Yat Limanı'ndan start alacak





Kaya, yarışın 12 Eylül Perşembe günü Marmaris Yat Limanı'ndan start alacağını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Ralliseverler dünyaca ünlü pilotlardan yat limanında imza alabilecek, fotoğraf çektirebilecekler. 20.08’de seyirci etabımız start verecek. 13 Eylül Cuma günü İçmeler, Çetibeli ve Ula etaplarımız start alacak. Bunlar geçen yılki etaplarımızın benzerleri olacak. İçlerinde ufak tefek değişiklikler yaptık. Bazı etaplar kısaldı, bazılarının yönleri değişti. 14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarımız start alacak. 15 Eylül Pazar günü de Gökçe, Çiçekli ve Marmaris etapları ile birlikte ralli son bulacak."

Bu yıl servis alanını daha büyütüp sosyal alanları artırdıklarını kaydeden Kaya, servis alanına daha çok seyirci ulaşması için karşılıklı şehir merkezinden araçların ring yapacağını, vatandaşların dünyaca ünlü pilotlara daha yakın olacağını sözlerine ekledi.