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Dünya Ralli Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor

- TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı:"Bu yıl başarıları daha da yukarı taşıma hedefiyle, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından büyük günü beklemeye başladık"

03 Eylül 2019 Salı 11:07
Dünya Ralli Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde çıtayı yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Muğla'da 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını anlatan başkan Üçlertoprağı, AA muhabirine, "Bu yıl başarıları daha da yukarı taşıma hedefiyle, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından büyük günü beklemeye başladık." dedi.

Eren Üçlertoprağı, Avrupa Ralli Kupası'na 2016 yılında dahil olan ve Marmaris Rallisi adıyla düzenlenen yarışın, Türkiye Rallisi adıyla 2018 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olarak koşulmaya başlandığını aktardı.

Sadece otoriterlerin değil, yarışanların, medya mensuplarının ve izleyicilerin de takdirini kazanan Türkiye Rallisi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Üçlertoprağı, "2018 yılının eylül ayında uzun uğraşlarımız sonucunda yeniden ülkemize kazandırdığımız bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2018 Türkiye Rallisi, özellikle karşılama, konaklama, gastronomi ve ağırlama konularını kapsayan değerlendirmede en iyi yarışlar arasında yer alarak, hem Türk misafirperverliğini hem de Türk kültürünü dünyaya en iyi şekilde göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.


- "Çevre İçin Eylem" programı


TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun geçen sene FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından üç üzerinden iki yıldız aldığını hatırlattı.

Üçlertoprağı, "FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu raporuna göre, 'Çevre İçin Eylem' programı kapsamında yarışın ilk senesinde üç üzerinden iki yıldız almıştık. Bu yıl başarıları daha da yukarı taşıma hedefiyle, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından büyük günü beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, organizasyonun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden başkan Üçlertoprağı, "Gençlik ve Spor Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Spor Toto Teşkilat Başkanımız, Muğla Valimiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Marmaris Kaymakamımız ve Marmaris Belediye Başkanımız ile sponsorlarımıza, katkıda bulunan tüm kamu kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:07
  1. 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası
  2. otomobil sporları
  3. TOSFED
  4. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı
  5. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
  6. Türkiye Rallisi

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