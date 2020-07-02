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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor

Türkiye Rallisi, daha önce belirlenen tarih olan 24-27 Eylül'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:10:51 -
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), eylül ayında Estonya Rallisi ile devam edecek.

WRC'den yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, şampiyonaya ilk kez dahil edilen Estonya'da 4-6 Eylül tarihlerinde yeniden başlayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Türkiye Rallisi, daha önce belirlenen tarih olan 24-27 Eylül'de yapılacak.

Şampiyonanın sonraki ayaklarına, Almanya (15-18 Ekim), İtalya (29 Ekim-1 Kasım) ve Japonya (19-22 Kasım) ev sahipliği yapacak.

Şartların elvermesi halinde Belçika (2-4 Ekim) ve Hırvatistan'da da yarış düzenleneceği, daha önce ertelenen Arjantin etabının ise iptal edildiği belirtildi.

Monte Carlo, İsveç ve Meksika'da ilk üç etabı yapılan şampiyonanın, Portekiz, Kenya, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Büyük Britanya ayakları Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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