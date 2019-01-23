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Dünya Ralli Şampiyonası başlıyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak'ta Monte Carlo'da yaşanacak

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
Dünya Ralli Şampiyonası başlıyor

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, yarın Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

Red Bull açıklamasına göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak'ta Monte Carlo'da yaşanacak. 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 1366,43 kilometre yol kat edecek. Monte Carlo Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla Red Bull TV’den takip edilebilecek.

Yeni sezonda gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Eski takımı Citroen'e geri dönen Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek.

Geçen sezon Ogier'i çok zorlayan Thierry Neuville ise geleneğe son veren isim olmak istiyor. Özellikle son yarışlarda yaşadığı mekanik sorunların bu yıl önüne çıkmasını istemeyen Red Bull sporcusu, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak istiyor.

9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb ise bu sezon sadece 6 rallide yarışacak. Dakar Rallisi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Fransız pilot, zirvede rekabeti kızıştıracak.

 

- 15 yıldır şampiyonun ismi değişmiyor

 

Açıklamada verilen bilgiye göre, Dünya Ralli Şampiyonası’na dair en ilginç notlardan biri de tam 15 sezondur şampiyonun Fransız ve adının da Sebastien olması. 2004’te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti. Ogier ise son 6 yılda zirveyi kimseye bırakmıyor.

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
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