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Dünya Rafting Şampiyonası açılış seremonisi gerçekleşti

Türkiye’de ilk kez Tunceli’de düzenlenen olan Dünya Rafting Şampiyonası’nın kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi gerçekleştirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 23:16
Dünya Rafting Şampiyonası açılış seremonisi gerçekleşti

Türkiye’de ilk kez Tunceli’de düzenlenen olan Dünya Rafting Şampiyonası’nın kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi gerçekleştirildi.


Tunceli’de 8 Haziran tarihinde başlayan ve 13 Haziran’a kadar devam edecek olan Dünya Rafting Şampiyonası’nın kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi yapıldı.Tunceli-Elazığ karayolunda oluşturulan korteje, 20 ülkeden katılan sporcu, hakem ve teknik heyetin yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Munzur Çayı kıyısında bulunan Mameki Parkı’na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.


Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, şampiyonaya destek veren herkese teşekkür ederken, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ise, "Türkiye veTunceli’ye, size şükranlarımı sunuyorum. Bize bu şansı verdiniz, geldik burada rafting yapıyoruz. Büyük bir organizasyon içindeyiz" dedi.


Şampiyonaya katılan tüm takımlara başarı dileyen Tunceli Valisi Tuncay Sonel de, "Bir kaç yıl öncesine kadar Tunceli’de, Dünya Rafting Şampiyonası yapacağız desek herhalde hayaldi. Ama Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, güvenlik güçlerimizin, çalışma arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle, Fikret Yardımcı başkanımız ve görünmeyen kahraman arkadaşlarımızın destekleriyle Dünya Rafting Şampiyonası’na Tunceli olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 23:16
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