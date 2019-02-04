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Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da başlıyor

Şampiyonada 58 ülkeden 396 sporcu madalya alabilmek için mücadele edecek- Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue: "Türk tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuçlar alacağından eminim" - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nı 58 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştireceğiz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da başlıyor

ANTALYA (AA) - Tokyo'da yapılacak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılım noktasındaki son büyük organizasyon olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da düzenleniyor.

Belek Turizm Merkezi'nde 5-6 Şubat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada, 58 ülkeden 396 sporcu madalya alabilmek için mücadele edecek.

Şampiyonanın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na para-tekvandonun ilk defa dahil olacağını vurgulayarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin dünya tekvandosunda çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren Choue, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in bu sporun gelişimine çok katkı yaptığını ve gençliğinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'ye madalyalar getirdiğini anlattı.

Choue, "Türk tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuçlar alacağından eminim." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin her zaman büyük tekvando turnuvalarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türkiye'nin sadece büyükler dünya şampiyonasını düzenlemediğini aktaran Choue, yakın zamanda Türkiye'nin bu şampiyonaya da ev sahipliği yapacağına inandığını kaydetti.


- Şampiyonaya 396 sporcu katılıyor


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Antalya'da çok büyük üç tane şampiyona yapacaklarını belirterek, en önemlisinin Dünya Para-Tekvando Şampiyonası olduğunu söyledi.

Para-tekvandonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacağını vurgulayan Şahin, "Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nı 58 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bize bu konuda her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, Antalya Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Antalya bir spor kenti. Donanımıyla, çevresiyle bir spor kenti olarak dünyada marka olmuş bir şehir. Bu markanın daha da güzelleştirilmesi için biz de federasyon olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.


- Antalya'da tekvando festivali


Bu şampiyonanın ardından Avrupa Başkanlık Kupası'nın da Antalya'da yapılacağını açıklayan Şahin, 2 bin 200'e yakın sporcunun bu turnuvaya katılacağını ifade etti.

Şahin, turnuvanın Avrupa şampiyonasına kota vereceğinin altını çizerek, kendileri için en büyük hedefin sporcularının tecrübe kazanarak kendilerini geleceğe hazırlamaları olduğunu anlattı.

Son olarak uluslararası nitelikteki Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı gerçekleştireceklerini aktaran Şahin, buraya da 2 bin 100 sporcunun katılımının beklendiğini söyledi.

"Antalya'da iki haftaya yakın tekvando festivali yapılacak." ifadesini kullanan Metin Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Tekvando Federasyonu olarak 450 binin üzerinde sporcuya sahibiz. 150 bin aktif sporcumuz var. Hedefimiz uluslararası turnuvalarda, şampiyonalarda ülkemizi temsil edip, bayrağımızı göndere çektirmek. En büyük hedefimiz ise Tokyo Olimpiyatları'na en yüksek seviyede katılarak başarılı olmak. Para-tekvandoda dört kotanın dördünü de almak istiyoruz. Şu andaki veriler, dört kotanın da Türkiye'ye geleceğini gösteriyor. Sporcularımız çok başarılı."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
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  4. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin

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