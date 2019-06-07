Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakaları
İtalya'da yarın başlayacak yarışlarda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek07 Haziran 2019 Cuma 10:07
ANKARA (AA) - Dünya Para Atletizm Grand Prix 6. ayak müsabakaları yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Grosseto kentindeki müsabakalarda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Bayram Yıldız, Gökhan Akın, Enes Şahin, Mahir Ateş, Kubilay Şahin ve Esra Genç.
Organizasyon 9 Haziran Pazar günü sona erecek.
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