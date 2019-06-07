Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakaları İtalya'da yarın başlayacak yarışlarda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - Dünya Para Atletizm Grand Prix 6. ayak müsabakaları yarın İtalya'da başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Grosseto kentindeki müsabakalarda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Müsabakalarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar: Bayram Yıldız, Gökhan Akın, Enes Şahin, Mahir Ateş, Kubilay Şahin ve Esra Genç. Organizasyon 9 Haziran Pazar günü sona erecek.

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