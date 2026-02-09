Dünya ormanları tekdüzeleşiyor: Nadir türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya genelindeki ormanlar köklü bir dönüşümden geçiyor. Bilim insanlarının aktardığına göre birçok orman ekosistemi giderek daha tekdüze hale geliyor, tür çeşitliliğini kaybediyor ve çevresel şoklara karşı daha az dayanıklı oluyor. Bulgular, Nature Plants dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir uluslararası çalışmaya dayanıyor.

Araştırmada 31 binden fazla ağaç türü incelendi. Elde edilen sonuçların, önümüzdeki yıllarda ormanların yapısında ciddi değişimler yaşanacağına işaret ettiği belirtildi.

HIZLI BÜYÜYEN AĞAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Çalışmaya göre hızlı büyüyen ağaç türleri giderek baskın hale geliyor. Buna karşılık yavaş büyüyen, uzun ömürlü ve ekosistemin dengesi için kritik öneme sahip türlerin gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Araştırmacılardan Jens-Christian Svenning, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan, sınırlı alanlara özgü ağaç türlerinin tehlike altında olduğunu söyledi. Svenning, “Bu türler ekosistemlerin belkemiğini oluşturuyor. Ortadan kaybolduklarında geride kalan boşluğu hızlı büyüyen türler dolduramıyor” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, hızlı büyüyen türlerin kısa vadede avantaj sağlasa da uzun vadede kuraklık, fırtına ve hastalıklara karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekti.

TROPİKAL BÖLGELERDE RİSK DAHA BÜYÜK

Araştırmada, en büyük kayıpların tropikal ve subtropikal ormanlarda yaşanmasının beklendiği belirtildi. Bu bölgelerdeki birçok ağaç türünün zaten dar yaşam alanlarına sahip olduğu ve bu nedenle habitat kaybına karşı son derece hassas olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, orman yönetiminde yavaş büyüyen ve nadir türlerin korunmasına daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.