Dünya o iki kareyi konuşuyor! Sımpsonlar gündeme oturdu

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilen çizgi dizinin bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

ABD'de "iç savaş 2021" etketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği gün.

Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.