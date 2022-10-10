Dünya neyi konuşuyor, biz neyi konuşuyoruz!
Dünya futbolu her geçen gün yepyeni kurallar ve oyun görselleri hakkında tartışmalar yaparken, biz ise Fenerbahçe-Karagümrük maçında Caner Erkin'in gole sevinip sevinmediğiyle ilgilenerek yine gündem dışı olayları masaya taşımaya devam ediyoruz...
Dünya futbolu her geçen gün yepyeni kurallar ve oyun görselleri hakkında tartışmalar yaparken, biz ise Fenerbahçe-Karagümrük maçında Caner Erkin'in gole sevinip sevinmediğiyle ilgilenerek yine gündem dışı olayları masaya taşımaya devam ediyoruz...
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki tartışılan görüntüsüne ilişkin konuştu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye konuştuğu belirtilen deneyimli oyuncunun, "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim." dediği kaydedildi. Caner Erkin'in penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini söylediği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
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