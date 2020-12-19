  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya nereye gidiyor? Yapay 'tavuk eti' satışı başladı!
Dünya

Dünya nereye gidiyor? Yapay 'tavuk eti' satışı başladı!

Eat Just şirketinin "1880" isimli restorana sattığı laboratuvar üretimi "tavuk eti", bugün restoranın müşterilerine servis edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:49:00 -
Dünya nereye gidiyor? Yapay 'tavuk eti' satışı başladı!

Singapur'da laboratuvar üretimi "tavuk eti" satışa sunuldu.

TimesofMalta sitesinin haberine göre, Eat Just şirketinin "1880" isimli restorana sattığı laboratuvar üretimi "tavuk eti", bugün restoranın müşterilerine servis edildi.

Laboratuvar üretimi "tavuk eti" ilk olarak, sözde "daha iyi bir gezegen" için çalışma sözü veren, 14 ila 18 yaşındaki davetli öğrencilerce tadıldı.

Öte yandan dünyada bir ilk olan satış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden ötürü basına kapalı yapıldı.

Restoranın kurucusu Marc Nicholson, laboratuvar üretimi etin, "iklim değişikliği sorununun çözümü yönünde ve gezegeni yok etmeden dünyayı besleme fırsatı yaratmada devrim niteliğinde bir adım" olduğunu iddia etti.

Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını açıklamıştı.

Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirmiş ve diğer ülkelerin de etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetmişti.

Etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotiğin kullanılmadığı da iddia edilmişti.

Eat Just şirketine göre, 2050 yılına kadar dünyada et tüketimi yüzde 70'in üzerinde artacağı öne sürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
Türkiye ve Ukrayna'dan ortak bildiri!
Siyaset

Türkiye ve Ukrayna'dan ortak bildiri! "Güvenlik tehditlerine karşı..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay