Dünya nereye gidiyor? Akıl almaz koronavirüs testi haberi

Reuters, İngiltere'de koronavirüse yakalananların yoğun bakıma ihtiyaç duyma veya ölme ihtimalini ortaya koyabilecek yeni bir kan testi geliştirildiğini haberleştirdi. Habere göre doktorlar bu test sayesinde yoğun bakıma ihtiyaç duyacak hastaları tespit ederek onlara önceden daha fazla destek verip hayatta kalma şanslarını arttırabilecek.

Hastaya 40 gün sonra şu duruma gelebilirsin diyeceğiz

Bilim Adamı Markus Ralser'in ekibiyle geliştirdiği açıklanan testte Covid-19 hastalarının kanlarındaki 27 ayrı protein türünün miktarının incelendiği ifade edildi. Guardian'a konuşan Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden Prof. Ralser, bazı Covid-19 hastalarında 'mutlu hipoksi' denen bir olgunun görüldüğünü, genel olarak iyi durumdaki bu hastaların ansızın kötüleşebildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür hastaların Covid-19'a karşı erken bir yangı tepkisi verdiğini anladık. Bu tepkinin ürettiği proteinlerin kandaki miktarını ölçerek hastaya '40 gün sonra şu halde olma ihtimalin bu kadar' diyebileceğiz. Covid-19'da ilk günler çok önemli. Yoğun bakıma ihtiyaç duyacak kişileri ne kadar erken yoğun bakıma alırsak hayatta kalma şansları o kadar artıyor."

Şu ana kadar 24 hasta üzerinde kontrol deneyi süren testin, hayatını kaybeden beş hastanın tamamı ile hayatta kalmayı başaran 19 hastadan 18'inin doğru tahmin edildiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen son deneyin ardından veriler sağlık alanındaki düzenleyici kurumlarla paylaşılacak ve her şey yolunda giderse deney daha yaygın bir şekilde erişilebilir olacak.