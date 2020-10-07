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Dünya Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas halinde olduğunu belirterek Karabadağ'daki çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:41:00 -
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili tepkisi merak edilen Putin, Karabağ'da yaşananlardan dolayı endişe duyduklarını belirtip "Çatışmalar bir trajedi" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüşen Rus lider, aynı zamanda Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de temas halinde olduğunun altını çizdi. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, Putin ve Aliyev görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.

Paşinyan: Tavizler vermeye hazırız

Öte yandan Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e konuşan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası geri adım atmış, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" demişti.

İki ülke arasında çatışmalarda 11'inci güne girilirken, Ermenistan sivillere yönelik saldırılarına devam etmişti. Bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef alan Ermenistan füzeleri hedefi tutturamasa da 300'den fazla şarapnel parçası etrafa yayılmış; stratejik projeye yönelik saldırı "terör eylemi" olarak nitelendirilmişti.

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