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Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği Mısır ordusunun Filistinli balıkçıları öldürmesini kınadı
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mısır ordusunun Filistinli balıkçıları öldürmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:30:25 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği Mısır ordusunun Filistinli balıkçıları öldürmesini kınadı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli iki balıkçının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu, Filistinli kardeşler Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un yaşamını yitirdiği ve diğer kardeş Yasir Zazug'un ise yaralandığı olayı şiddetle kınadığını ifade etti.

Masumları öldürmenin büyük bir günah olduğunu vurgulayan Karadaği, ölen balıkçıların ve yaralanan kardeşin sadece ailelerinin geçimlerini sağlamak için çaba sarf ettiklerine işaret etti.

Mısır makamlarına "konuyla ilgili soruşturmanın hızlandırılması ve bu tarz olayların bir daha yaşanmaması" çağrısında bulunan Karadaği, tüm dünyadan ise Gazze'ye uygulanan acımasız ablukanın kaldırılması için harekete geçmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden iki kardeşe Allah'tan rahmet, yaralı kardeşe ise acil şifalar diliyoruz. Kederli ailenin acılarını paylaşıyor ve sabır diliyoruz. Allah, Filistin'i, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı tüm tuzaklardan korusun."

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, cuma günü yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli iki balıkçının hayatını kaybettiğini ve bir balıkçının yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaralı Filistinlinin hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu bildirmişti.

Naaşları, cumartesi günü Mısır yönetiminden teslim alınan Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un cenaze namazları dün Gazze'de kılınmıştı.

Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar olayı kınarken Mısır makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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