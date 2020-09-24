  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Filistin'i korumak için seferber olduklarını söyledi
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Filistin'i korumak için seferber olduklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:55:08 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Filistin'i korumak için seferber olduklarını söyledi

RABAT (AA) - MUHAMMED BENDERİS - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, "Müslüman alimler, Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı korumak için her zamankinden daha fazla şuurlu ve seferber olmuş durumda." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, AA muhabirine, İsrail ile normalleşen Körfez ülkelerinin Filistin meselesini nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Raysuni, "Filistin meselesi derin bir konudur. Öncelikle halkın meselesidir. Bu yüzden kesin karar yavaş da olsa halkın kararıdır." diye konuştu.

Arap halklarının kendilerini etkileyen konularla ilgili söz hakkının bulunmadığını belirten Raysuni, "Ancak sömürge, Siyonist ve diktatör projelere yönelik büyük bir tepkileri ve muhalefeti var." ifadelerini kullandı.

Raysuni, "Eğer normalleşme başarıya ulaşsaydı, Mısır ve Ürdün'de başarılı olurdu. Ondan önce de Siyonistlerin işgali altındaki Filistin'de başarılı olurdu." şeklinde konuştu.

- Normalleşme süreci

Normalleşme anlaşmasına giden süreci anlatan Raysuni, "Bu, on yıl belki de daha uzun bir süredir pişirilen eski bir anlaşmaydı. İlanı için önceden hazırlık yapıldı ve imzalandı." dedi.

Raysuni, "İlk adım 2010 yılında Dubai'de Filistinli komutan Mahmud el-Mebhuh'un suikastle şehit edilmesiydi." diyerek MOSSAD ile BAE Emniyet güçlerinin iş birliğiyle operasyon düzenlendiğini kaydetti.

BAE'nin aynı yıl Filistin Büyükelçisi'nin ülkeden uzaklaştırdığını hatırlatan Raysuni, "2010 yılında Siyonist birlik ortaklaşa ve koordineli suikastler düzenlemeye başlamıştı ve BAE'nin Filistin ile ilişkilerinde kopuş gerçekleşmişti." şeklinde konuştu.

Raysuni, Arap Baharı ile birlikte demokrasi ve insan hakları konusunda bilinç artışının yaşandığını ifade ederek, bu nedenle halk iradesinden korkan BAE'nin İsrail'e sığındığına dikkati çekti.

Sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın zorbalık, coşku ve Haçlı ruhuyla ortaya çıktığını söyleyen Raysuni, normalleşmeye giden yolu açtığını ifade etti.

- Müslüman alimler normalleşmeyi desteklemiyor

Müslüman Alimlerin normalleşme konusundaki tavrına ilişkin Raysuni, "BAE ve Bahreyn'in normalleşmesini destekleyen alimlerin sayısının sıfıra yakın olduğunu görmekten memnuniyet ve gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Raysuni, BAE'ye yakın isim haricinde Müslüman alimlerin normalleşmeye karşı olduğunu vurgulayarak, "Binlerce alim, kendiliğinden, hür iradeleriyle bu ihanet adımına karşı çıktılar." diye konuştu.

Müslüman alimlerin sözkonusu anlaşmayı men ettiğini, kınadığını ve anlaşmaya karşı direnilmesi gerektiğini söylediğini belirten Raysuni, "Müslüman alimler, Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı korumak için her zamankinden daha fazla şuurlu ve seferber olmuş durumda." ifadelerini kaydetti.

- İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

1979’da Mısır, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı