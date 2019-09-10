0553 313 94 23

Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından

- Afyonkarahisar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen şampiyonanın 17. ayağına başarıyla ev sahipliği yaptı

10 Eylül 2019 Salı 12:34
Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından


ANKARA (AA) - Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağına başarıyla ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen organizasyon, televizyon yayınlarlarıyla dünya genelinde 3 milyarı aşkın izleyici kitlesine ulaşırken yabancı konuklar ve dünya federasyonundan da "tam not" aldı.

Üç gün boyunca takımlar, sporcular ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişi Afyonkarahisar'da konuk oldu. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Çeşme gümrük kapılarından yaklaşık 100 tır malzemeyle ülkeye gelen takımlar, bir sonraki etap olan Çin'e de ekipmanlarını Türk Hava Yolları lojistik kargo yoluyla gönderdi.

Organizasyonun yönetimi için 800 kişilik profesyoneller, valililik, emniyet, belediye personelleri ile gönüllülerden oluşan bir ekip çalıştı.

Canlı yayınlar sırasında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sportif organizasyonlarından görüntüler eşliğinde bir tanıtım yayımlandı.


- NG Afyon Motofest'te spor şöleni yaşandı


NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali'nde yaklaşık 25 bin insan 3 gün boyunca çok sayıda sportif etkinlik ve müsabakalarda rekabet etme fırsatı buldu.

Afyon Motosporları Merkezi'ndeki 250 bin metrekarelik alana çadırlarını kuran aileler ve gençler, festival alanındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, mini golf, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipleni, ATV, buggy test sürüşü, simülasyon formula ve motosiklet yarışları gibi farklı spor disiplinlerinin de yer aldığı festival, büyük beğeni topladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:34
  1. Afyonkarahisar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. motosiklet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci Sisi'ye 1.3 milyar dolarlık askeri yardım
    1. Darbeci Sisi'ye 1.3 milyar dolarlık..
    2. Celil Hekimoğlu: "Oyuncu yetiştirme..
    3. Kız lisesinde ‘intihar’ paniği
    4. Çin'den Almanya'ya Hong Konglu..
    5. Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği..
    6. Diyarbakır demir-çelikte de marka şehir
    7. İstanbullular için Sokak Lezzetleri..
    8. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    9. Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu..
    10. Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir..
    11. Erdemi’de Kadın Danışma Merkezi..
    12. İkinci el araç alımlarında 15 günlük..
    13. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret..
    14. Bağlar Belediyesi’nden kantin ve..
    15. İklim değişikliği şiddetli hava..
    16. Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
    17. Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl..
    18. Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci..
    19. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    20. Fizyomer’den Fizyoterapistler günü..
    21. Karaman’da 10 Eylül Dünya İntiharı..
    22. “Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları..
    23. Yol uygulamasında 20 kilogram..
    24. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"..
    25. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    26. Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi..
    27. Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    28. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    29. Yüzde 50 hibeli tohum desteği için..
    30. Sosyal Konutlar’da noter huzurunda..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!