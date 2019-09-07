0553 313 94 23

Dünya Motokros Şampiyonası başladı

17.

07 Eylül 2019 Cumartesi 01:15
Dünya Motokros Şampiyonası başladı

17. Dünya Motokros Şampiyonasının Türkiye etabı Afyonkarahisar’da açılış seremonisi ile start aldı.


Dünya Motokros Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar’da açılış seremonisi ile başladı. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz,Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Ege Gazeteciler Federasyonu Mehmet Abdioğulları ve dünyanın dört bir yanından yarışmacılar ve çok sayıda motor severler katıldı.


Açılışta konuşan, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye’de bu tür organizasyonun düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise bu yıl Motokros Şampiyonasına daha büyük bir ilginin olduğunu belirterek şu ifadelere yer vardi:


"Demek ki güzel bir iş yapılmış, bunun sonucu olarak da sayılar artarak devam ediyor. Tabii bunun bu aşamaya gelmesinde gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerek yöneticilerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun sahip çıkmasının önemli bir katkısı var. Biz bu tür organizasyonu geçen yıl yaparak ilimizin konumunu bir üst lige çıkardık."


Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl organizasyona himaye belgesi verdiğini belirterek, “Artık Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyonun onurunu yaşıyor olduk. Umut ediyorum ki, gerek seyirci sayısı itibariyle, gerekse sportif performans itibariyle gerekse organizasyonun bütünü itibariyle de Türk sporuna, Türk gençliğine ve spor teşkilatına yakışır bir organizasyonun altına imza atacağız” diye konuştu.


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "Bu faaliyet gerek ülke tanıtımı için, gerekse ilin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz, himayelerine aldılar. Bizi gerçekten rahatlattılar” dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:15
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi bombaladı
    1. İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi..
    2. Ali Babacan cephesi açıkladı:..
    3. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    4. Eşcinsel sapkınlardan Bosna'yı..
    5. ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi hizmete..
    6. Dünya Motokros Şampiyonası başladı
    7. Vedat İnceefe: "Oyun anlamında iyiydik..
    8. Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi..
    9. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine..
    10. Van’da terör operasyonunda 3 tutuklama
    11. Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil takla..
    12. Facebook'a "tekelcilik" soruşturması..
    13. Çocuk istismarcısı kadın tahliye..
    14. Sultanbeyli’de yatak imalathanesi..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. ABD'nin 'çekiliyorlar' yalanı çöktü!..
    17. İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti!
    18. Sultanbeyli'de fabrika yangını
    19. Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar’dan Malatya..
    21. Bayrampaşa’da otomobille çarpışan araç..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019
    23. 'Suç makinası' bakın nerede yakalandı!
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    25. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    26. Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı
    27. Yerli turistler oynadı, yabancı..
    28. "'Referans kavramları tamamladık'..
    29. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    30. Ümit milli maçın ardından
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...