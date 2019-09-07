0553 313 94 23

Dünya Motokros Şampiyonası

- Organizasyonun 17. ayağı olan Türkiye etabı başladı

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
Dünya Motokros Şampiyonası


AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, MXGP ve MXGP2 sıralama turuyla başlayan şampiyonada, EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 1. yarışı ile WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1. yarışı yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere açıklamasında, Afyonkarahisar'a ünlü motosiklet takımlarının dünya ve Avrupa şampiyonluğu için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yarışlar 20 ana televizyon yayıncısı tarafından dünyadaki tüm ülkelere aktarılıyor. Hem ülkemizin güzellikleri hem de yarış organizasyonu sayesinde adımız tüm dünyaya duyurulacak. Yarışlara baktığımızda, sporcular arasındaki puan farkı özellikle kadınlar ve Avrupa sınıflarında birbirine yakın. İlk üç sıradaki yarışçılar, Afyonkarahisar'da alınacak sonuçlar sonunda şampiyonluklarını ilan edecek."

Öte yandan, sıralama turları ve yarışlar gün boyu devam edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
  1. Afyonkarahisar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. Motokros
  4. MXGP
  5. yarış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal diyeti Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
    1. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    2. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    3. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    4. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    5. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    6. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    7. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    8. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    9. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    10. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    11. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    12. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    13. İstanbul'da korkutan yangın!
    14. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    15. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    16. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    17. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    18. HDP binası önündeki annelere destek..
    19. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    20. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...