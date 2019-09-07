



AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, MXGP ve MXGP2 sıralama turuyla başlayan şampiyonada, EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 1. yarışı ile WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1. yarışı yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere açıklamasında, Afyonkarahisar'a ünlü motosiklet takımlarının dünya ve Avrupa şampiyonluğu için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yarışlar 20 ana televizyon yayıncısı tarafından dünyadaki tüm ülkelere aktarılıyor. Hem ülkemizin güzellikleri hem de yarış organizasyonu sayesinde adımız tüm dünyaya duyurulacak. Yarışlara baktığımızda, sporcular arasındaki puan farkı özellikle kadınlar ve Avrupa sınıflarında birbirine yakın. İlk üç sıradaki yarışçılar, Afyonkarahisar'da alınacak sonuçlar sonunda şampiyonluklarını ilan edecek."

Öte yandan, sıralama turları ve yarışlar gün boyu devam edecek.



