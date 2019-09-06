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Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde açılış seremonisi yapıldı

06 Eylül 2019 Cuma 21:05
Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, geçen yıl başlatmış oldukları ve başarılı şekilde tamamladıkları spor organizasyonunda bu yıl mutluluklarının bir kez daha artarak devam ettiğini söyledi.

Yarışlarda hem kategori hem seyirci hem de katılımcıların sayısının arttığını belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Demek ki güzel bir iş yapılmış, bunun sonucu olarak da sayılar artarak devam ediyor. Tabi bunun bu aşamaya gelmesinde gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerek yöneticilerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun sahip çıkmasının önemli bir katkısı var. Biz bu tür organizasyonu geçen yıl yaparak ilimizin konumunu bir üst lige çıkardık."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da federasyon olarak büyük bir onur ve gurur duydukları bir organizasyonun içerisinde olduklarını kaydetti.

Geçen yıl bu organizasyonun başarısından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl organizasyona himaye belgesi verdiğini ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Artık Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyonun onurunu yaşıyor olduk. Umut ediyorum ki, gerek seyirci sayısı itibariyle, gerekse sportif performans itibariyle gerekse organizasyonun bütünü itibariyle de Türk sporuna, Türk gençliğine ve spor teşkilatına yakışır bir organizasyonun altına imza atacağız."

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Uçar'ın Türkiye'ye bu organizasyona inandırdığına dikkati çekerek, "kazasız ve belasız yarışlar" temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "Bu faaliyet gerek ülke tanıtımı için, gerekse ilin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz, himayelerine aldılar. Bizi gerçekten rahatlattılar." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, yarışçılarla toplu fotoğraf çekildi.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:05
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  2. Motokros
  3. şampiyona

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