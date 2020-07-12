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Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:51:01 -
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu

ADIYAMAN (AA) - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek, maskeli şekilde ağırlandığı Nemrut Dağı, konuklarına muhteşem manzara eşliğinde güneşin en güzel doğup batığı anları yaşatıyor.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği Görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nın, tarihinde ilk defa Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatıldığını söyledi.

Normalleşme süreciyle Nemrut Dağı'nda ziyaretçi sayısının artmaya başladığını aktaran Mente, ziyaretçilerin daha çok yerli gruplardan oluştuğunu ifade etti.

Adana'dan ailesiyle Nemrut Dağı'na gelen Mehmet Akçam ise burada olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce bu kadar güzellikleri bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim. Çok mutlu oldum, tekrar geleceğim." dedi.

Ankara'dan gelen Mustafa Bışoğlu da ailesiyle düzenledikleri Doğu turunun son noktası olan Nemrut Dağı'na hayran kaldıklarını ifade etti.

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