Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu Masumları infaz edip ateşe veriyordu! Cani Şebbiha Şara’nın eline düştü CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada! Beceriksiz CHP’li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı Rüzgar enerjisi yükselişte: Türkiye’de yeni dönem başlıyor Mini’ci seküler yobazlar kudurdu! Doğrular can yakınca saldırı başladı 11 yıllık firar işçi servisinde son buldu: 9 estetikli yüzü polisi görünce düştü! Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti Atatürkçü takılıp TSK’ya ve devlete saldırıyor Ruşen'in adamı FETÖ'cü çıktı İstanbul sözleşmesi’ni batı istiyor
Dünya Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren tekrar etkili olmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

WMO'nun İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında WMO'nun "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu paylaştı.

Okia, 2026'nın ortalarından itibaren El Nino olayının gerçekleşme ihtimaline dikkati çekerek, bunun küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

WMO'nun raporunun Ekvator Pasifik'te net bir değişime işaret ettiğini belirten Okia, bu durumun da deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Okia, "El Nino koşullarının Mayıs-Temmuz 2026 gibi erken bir tarihte geri dönmesi muhtemel." dedi.

Gelecek üç aylık dönemin "neredeyse küresel olarak normalin üzerinde kara yüzeyi sıcaklıklarının hakimiyetinde" geçeceğini aktaran Okia, bu durumun yağış düzenlerinde bölgesel farklılıklar olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Okia, iklim modellerinin yılın başında nötr koşulları yaşamasına rağmen şu anda El Nino'nun başlangıcına işaret ettiğini, bunun gelecek aylarda daha da yoğunlaşmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

EL NİNO VE LA NİNA HAVA OLAYLARI

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!
Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

