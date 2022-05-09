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Dünya Dünya medyasında ‘flaş’ haber olarak yer aldı! Dikkat çeken Rusya protestosu!
Dünya

Dünya medyasında ‘flaş’ haber olarak yer aldı! Dikkat çeken Rusya protestosu!

Ukrayna’daki savaşa karşı çıkan protestocular, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Andreev’i kırmızı boya ile protesto ettiler. Renkli protesto görüntüleri dünya medyasında flaş haber olarak yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:41:00 -
Dünya medyasında ‘flaş’ haber olarak yer aldı! Dikkat çeken Rusya protestosu!

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Büyükelçiye boyalı saldırı

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

 

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