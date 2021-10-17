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Dünya Dünya Macron’un Cezayirlilere karşı attığı adımı konuşuyor! Fransa tarihinde ilk kez oldu
Dünya

Dünya Macron’un Cezayirlilere karşı attığı adımı konuşuyor! Fransa tarihinde ilk kez oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayirlilerin öldürüldüğü katliama ilişkin anma törenine katılarak adeta şaşırttı. Ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanı bu olaylara ilişkin anma töreninde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 13:04:00 - 2021-10-17 13:11:18
Dünya Macron’un Cezayirlilere karşı attığı adımı konuşuyor! Fransa tarihinde ilk kez oldu

Dünya Osmanlı’nın sömürgeci olmadığını hatırlatan Cezayir’i konuşuyor. Zaman zaman Türklere karşı ırkçılığıyla öne çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir’e karşı şaşırtan bir adım attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 60 yıl önce yüzlerce Cezayirlinin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü katliamı kınadı.

Macron 17 Ekim 1961 tarihinde Paris'te polisin Cezayirli göstericilere yönelik katliamını kınadı. Onlarca göstericinin polis tarafından öldürüldüğü, cesetlerinin Seine Nehri'ne atıldığı katliamı "suç" olarak tanımlayan Macron bu şiddetin "mazur görülemez" olduğunu söyledi.

Macron, öldürülenlerin anısına 60 yıl önce barışçıl protesto gösterisinin başladığı, Seine üzerindeki Bezons Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un "o gece Maurice Papon'un emri altında işlenen suçların Cumhuriyet açısından mazur görülemez olduğu olgusunu tanıdığı" belirtildi. Böylece Macron, şu ana kadar Fransa devleti adına yapılmış en ileri açıklamayı yaptı ancak resmi bir özür dilemedi.

Ne olmuştu?

17 Ekim 1961 tarihinde Fransa'nın sömürgesi olan Cezayir'in bağımsızlık savaşı (1954-1962) sırasında, Paris'te yaklaşık 30 bin Cezayirlinin katıldığı bir barışçıl gösteri düzenlendi. Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon polise göstericilere ateş açma emri verdi. Polisin ateş açtığı, bazı göstericilere sopalarla saldırdığı ve bazılarını Seine Nehri sularında boğduğu o gece kaç kişinin hayatını kaybettiği tam olarak bilinmiyor ancak 200'den fazla Cezayirlinin o gece can verdiği tahmin ediliyor.

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Yorumlar

100DEFA LAİDEMOKRASİ DİYEN SAMAN KAFALILAR  

DOĞALGAZIN 45 KAR ATIĞINI GÖRÜP CEZAİRİN KAZANCAĞI PARDAN ÜLKESİNDE BİZDEKİ AÇLAR GİBİLER KAZN KALDIRMASIN DİYE YALAKALIK YAPIYOR
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