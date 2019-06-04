Dünya liderlerini peş peşe aradı! Erdoğan'dan kritik telefonlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev'i telefonla arayarak bayramlaştı.04 Haziran 2019 Salı 17:16
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Erdoğan ile liderlerin, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.
YORUM YAZ