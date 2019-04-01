Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yerel seçimde zafer kazanması dolayısıyla kutladı.

İlk kutlama Aliyev'den

AK Parti'nin zaferinin Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da samimi dilekleri için Aliyev'e teşekkür etti.



Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daima gelişeceği ve güçleneceği ifade edildi.

Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimdeki zaferi dolayısıyla kutladı.



Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.



Sırbistan'ın, Türkiye'nin dostluğuna büyük önem verdiğini kaydeden Vucic, "Sırbistan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde Türkiye'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Sırbistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyarette iki ülkeyi gelecekte daha da sıkı birbirine bağlayacak somut projelerin ele alınacağını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak partisinin yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti’nin yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Abbas, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı bir kez daha Erdoğan'a teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'a tebriklerinden dolayı teşekkür etti.