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Dünya Kupası'nın kazananı Rusya

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, yabancılar 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca Rusya'da 1,5 milyar dolar harcadı

17 Temmuz 2018 Salı 21:47
Dünya Kupası'nın kazananı Rusya

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadı.

Geçen yıl aynı dönemde Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca ise yabancılar yaklaşık 700 milyon dolar harcarken, şampiyona boyunca yabancıların en popüler ziyaret noktası olan Moskova’daki Nikolskaya Caddesi'nde iş yerlerinin gelirleri şampiyona öncesine kıyasla yaklaşık üç buçuk kat artarak 4 milyon dolara ulaştı.

TURİST SAYISINDA DA ARTIŞ

Araştırmada yabancıların söz konusu dönemde satın aldıkları biletler ve otel harcamaları yer almıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Moskova, St. Petersburg, Soçi, Yekaterinburg, Saransk, Rostov, Kazan, Kaliningrad, Samara, Volgagrad ve Nijniy Novgorod şehirlerini ziyaret eden yabancı turist sayısında yüzde 15'lik ve yerli turist sayısında ise yüzde 20 ila 25'lik artış yaşandığı tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:47
  1. Rusya
  2. 2018 FIFA Dünya Kupası

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