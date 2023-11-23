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Spor Dünya Kupası'nı kazandı, Milli Takım formasına veda ediyor!
Spor

Dünya Kupası'nı kazandı, Milli Takım formasına veda ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 21:51:00 -
Dünya Kupası'nı kazandı, Milli Takım formasına veda ediyor!

Benfica ve Arjantin Milli Takım formasını giyen Angel Di Maria, yaptığı paylaşımla milli takıma veda edeceğini duyurdu.

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden ve geride bıraktığımız sezon Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria, önümüzdeki yaz oynanancak Copa America ile jubile yapmaya hazırlanıyor.

"Veda ediyorum!"

Angel Di Maria yaptığı paylaşımda "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

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