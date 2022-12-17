Dünya Kupası'nda skandal iddia! Şimdi ne olacak?

Real Madrid'de gösterdiği inanılmaz performans ile Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda yer almaması herkesi üzmüştü. Fakat ortaya atılan iddia ortalığı karıştıracak cinsten...

Real Madrid ile rüya gibi bir sezon geçiren Benzema, Ballon d'Or ödülünün sahibi olarak tarihe geçmişti. Fransız oyuncunun milli takımda yer almaması ise sevenlerini bir hayli üzmüştü.

Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa takımına alınmadığı iddia edildi. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmaması Fransızları kızdırdı. Bu sebeple Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia ediliyor...

Bu olayın ardına Benzema'nın yaptığı paylaşım ise iyiden iyiye iddiaları güçlendirdi. Kendi fotoğrafını paylaşıp '' Beni ilgilendirmiyor'' yazan Benzema dikkatleri üzerine çekmiş durumda.