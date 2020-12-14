Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.
Greko-Romen tarzı 55 kilo milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev ile altın madalya için yarıştı.
Rakibine 8-0 kaybeden Şerif Kılıç, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.
72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Valentin Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.