  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya
Spor

Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 07:41:00 -
Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Greko-Romen tarzı 55 kilo milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev ile altın madalya için yarıştı.

Rakibine 8-0 kaybeden Şerif Kılıç, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.

72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Valentin Petic'le karşılaştı.

Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
Dünya

İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Ankara ile Tahran arasında yaşanan diyaloglara ilişkin bir açıklama yaptı. ..
Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak
Dünya

Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı nedeniyle Türk İHA/SİHA'larına talep her geçen gün artıyor.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay