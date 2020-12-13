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Spor Dünya Kupası'nda milli güreşçiler Salih Aydın ve Osman Yıldırım finale çıktı
Spor

Dünya Kupası'nda milli güreşçiler Salih Aydın ve Osman Yıldırım finale çıktı

Sırbistan'da devam eden Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 82 kiloda Salih Aydın ile 130 kiloda Osman Yıldırım adlarını finale yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:03:32 -
Dünya Kupası'nda milli güreşçiler Salih Aydın ve Osman Yıldırım finale çıktı

ANKARA (AA) - Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 82 kiloda Salih Aydın ile 130 kiloda Osman Yıldırım finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde grekoromen stilde 60, 63, 82, 97 ve 130 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadele etti.

82 kiloda Salih Aydın sırasıyla İsrail'den Igor Petrishin, Romanya'dan George Vlad Mariea, Çekya'dan Oldrich Varga ve Almanya'dan Roland Schwarz'ı eleyerek finale yükseldi. Salih Aydın, finalde yarın Rusya'dan Milad Valerikovitch Alirzaev'le karşılaşacak.

Minderde 130 kiloda mücadelesini veren Osman Yıldırım da Polonya'dan Rafal Andrzej Krajewski, Cezayir'den Hemza Halou ve Azerbaycan'dan Beka Kandelaki'yi yenerek adını finale yazdırdı. Osman Yıldırım, finalde yarın Rusya'dan Sergey Semenov'la altın madalya için mindere çıkacak.

60 kiloda Ahmet Uyar ise yarı finalde Kırgizistan'dan Zholaman Sharshenbekov'a yenildi.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden 63 kiloda Abdurrahman Altan ile 97 kiloda Süleyman Demirci ise ilk turda rakiplerine elendi.

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