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Dünya Dünya kupası sevinci yasa boğdu: Meksika'da nefessiz kalan 3 kişi öldü
Dünya

Dünya kupası sevinci yasa boğdu: Meksika'da nefessiz kalan 3 kişi öldü

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Dünya kupası sevinci yasa boğdu: Meksika'da nefessiz kalan 3 kişi öldü

2026 Dünya Kupası heyecanı Meksika’nın başkenti Mexico City'de facia ile başladı. Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamda 3 taraftar nefessiz kalarak can verdi.

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı.

Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.

Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak​​​​​​​ hayatını kaybetti.

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı.

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