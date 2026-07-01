Dünya kupası sevinci yasa boğdu: Meksika'da nefessiz kalan 3 kişi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 Dünya Kupası heyecanı Meksika’nın başkenti Mexico City'de facia ile başladı. Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamda 3 taraftar nefessiz kalarak can verdi.
BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı.
Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.
Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı.