Dünya kupası öncesi Lucescu bilmecesi! Hagi kaçtı, Federasyon çıkmaza girdi

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off maçındaki rakibi Romanya'da Mircea Lucescu belirsizliği yaşanıyor. 80 yaşındaki deneyimli teknik direktörün sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakabileceği iddialar arasında son kararın ise 20 Şubat'ta belli olacağı belirtildi.

Romanya Milli Takımı'nda Türkiye ile 26 Mart'ta Dünya Kupası için oynanacak play-off maçı öncesi büyük bir Mircea Lucescu bilmecesi yaşanıyor.

TEDAVİ İÇİN BRÜKSEL'E GİTTİ

Sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Lucescu, Bükreş'teki tanı ve önerilen tedavi programına ikna olmadı, ardından Brüksel'e gitti. Brüksel'deki tedavisinin ardından Lucescu'nun milli takımın başında olup olamayacağı da Romanya'da tartışma konusu oldu.

"AİLESİ, 'EVDE KAL' DİYOR"

Lucescu'nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, "Play-off maçlarında takımın başında olmak istiyor. Artık her şey doktorların cevabına bağlı. Lucescu'nun durumunun iyiye gittiğini duydum. Bir kontrol daha olacak. Muhtemelen ailesinden de evde kalması yönünde baskı görüyor. Hastaneye yatırılması olayı araya girdi. Eğer basit bir soğuk algınlığı olsaydı, bir iki gün sürseydi, sorun olmazdı. Bence iyi yolda. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi." dedi.

"SON HAYALİ DÜNYA KUPASI"

Becali, "İyileşmek ve bir an önce taburcu olmak istiyor. Stres konusunda bir karar vermesi gerekiyor, bence. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası elemeleri söz konusu. Dünya Kupası'na katılmak onun son hayali." ifadelerini kullandı.

"20 ŞUBAT'TA KESİN KARARI VERECEĞİZ"

Razvan Burleanu, "Bay Lucescu ile yeni bir görüşme yaptık. Sağlık durumu cuma gününe göre değişmedi. Dolayısıyla durum aynı, Lucescu ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidecek ve 20 Şubat'a kadar Mart ayındaki maçlarda milli takımın başında olup olmayacağına dair bir karar verebileceğiz. Çok fazla ayrıntı veremem, ancak bugün Lucescu çok iyi hissediyordu. Ancak yaşını ve geçirdiği tüm bu tatsız tıbbi deneyimi göz önünde bulundurarak, kendini daha güvende hissetmek için ikinci bir tıbbi görüşe başvurması gerekiyor. Ancak kendisiyle 20 Şubat'a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda anlaştık. Yani, Romanya milli takımı için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmak için en uygun koşullarda olan bir teknik direktörümüz olduğundan emin olmak için..." açıklamasını yaptı.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Burleanu, "Şu anda her türlü senaryoya hazırız. Kesinlikle, ancak Bay Lucescu'nun sağlık durumunu öğrendikten sonra, bir yandan ulusal düzeyde doktorlar tarafından onaylandıktan ve ardından uluslararası düzeyde doktorlar tarafından da teyit edildikten sonra herhangi bir yönde ilerleyeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

HAGI KABUL ETMEDİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre; Burleanu, Türkiye maçı için önce Gheorghe Hagi'ye bir teklif yaptı. Hagi ise bu kadar kısa süre kala ve önemli bir maçta böylesine zorlu bir görevi devralmak istemediği cevabını verdi.

ROMANYA'DAN 'GEÇİCİ' ÇÖZÜM

Lucescu'nun takımın başında olmasının düşük ihtimal olduğu ve Burleanu'nun 71 yaşındaki Mihai Stoichita'ya teklif yaptığını, bu teklifin de kabul edildiği öğrenildi. Stoichita'nın yanında Jerry Gane, Florin Constantinovic ve Leo Toader ise yardımcı olarak yer alacak.

MIHAI STOICHITA KİMDİR?

Mihai Stoichita, kariyeri boyunca Panama, Ermenistan ve Kuveyt milli takımlarının başında görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerini 2015 yılında sonlandırdı ve Ocak 2017'den bu yana Romanya Futbol Federasyonu'nda görev alıyor. Stoichita, daha önce Adrian Mutu'nun koronavirüse yakalanması nedeniyle Romanya U21'in Malta ile oynadığı maçta görev almıştı.