Dünya kupası Fransızların değil Afrkalıların!

Dünya Kupası'nı ilk ve tek kez 1998'de kazanan Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finalde Belçika'yı Umtiti'nin golüyle geçerek adını finale yazdırma başarısı gösterirken, takımla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yeni bir tarih yazmaya hazırlanan Horozlar'ın kadrosunda yer alan 22 futbolcunun sadece 6'sının hem annesi hem de babası Fransa doğumlu. Göçmen olan 16 oyuncunun ise 12'si Afrika kıtasından ülkeye gelerek vatandaşlık almış anne-babaların çocukları durumunda.

14 FARKLI ÜLKE



14 farklı ülkeden göç etmiş ailelerin çocuklarından kurulu olan Fransa Milli Takımı'nda Fildişi Sahilleri, Kamerun, Gine, Mali, Angola, Kongo, Cezayir, Filipinler, Haiti, Fas, Togo, Guadeloupe ve Portekiz asıllı oyuncular yer alıyor. Afrika ülkelerinin son 16'ya kalamadığı Rusya'da finalde bu kıtayı bir anlamda temsil edecek çok sayıda isim olacak.

Dünya Kupası'nda finale çıkan Fransa, turnuvada oynadığı son 14 eleme maçının 90 dakikilarının sadece birinde yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Kaynak: Sabah